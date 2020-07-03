Блогер Миро о шумихе вокруг Прилучного и Карпович: Как говорят в народе, два одиночества встретились

Снимки, на которых разведенный Павел прогуливается по улице города с Мирославой, взорвали интернет. В СМИ звезд отечественных сериалов тут же окрестили парой. Судя по всему, такой поворот событий вызвал стресс у фанаток Прилучного.
Почитательницы звезды сериала "Мажор" "атаковали" соцсети Карпович. Девушке грозили расправой и всячески оскорбляли. Артистке настоятельно советовали забыть о Павле, так как тот принадлежит экс-супруге, актрисе Агате Муцениеце.
Фанаток звезды сериала "Мажор" Прилучного Миро назвала бесноватыми тетками, которые обожают кадры счастливой семейной жизни. Лена отметила, что такие женщины – это счастье для маркетологов. "Покажешь им семью йогуртов в рекламной кампании маргарина, так они и радуются, словно маленькие дебилы", – высказалась светская обозревательница.
Миро добавила, что одержимые фанатки уверены, что все должно быть только так, как они желают. Дескать, они привыкли к Агате и не хотят перемен. "Они узнают в терпиле Муцениеце себя, и зачем им теперь привыкать к новой пассии их пьяненького героя-любовника?!" – рассудил блогер.
Не снимает ответственности светская львица со звезд, которые живут напоказ. Вываливая грязное белье на потребу толпе знаменитости привлекают к своим персонам внимание полоумных людей. "Как говорят в народе, два одиночества встретились", – заметила Лена Миро, а после сравнила оголтелых фанатов с опарышами, которые нашли свое место в деревенском туалете.
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Напутствие для россиян
На что бабы тратят свою жизнь?
Когда вы перестали кормить грудью?
Дал пощечину
Собчак избили монашки