Блогер Миро о шумихе вокруг Прилучного и Карпович: Как говорят в народе, два одиночества встретились

Известный блогер Лена Миро прокомментировала резонанс вокруг звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович. Актриса получает угрозы от поклонниц коллеги по цеху Павла Прилучного. Знаменитостей подозревают в романе.

Снимки, на которых разведенный Павел прогуливается по улице города с Мирославой, взорвали интернет. В СМИ звезд отечественных сериалов тут же окрестили парой. Судя по всему, такой поворот событий вызвал стресс у фанаток Прилучного.

Почитательницы звезды сериала "Мажор" "атаковали" соцсети Карпович. Девушке грозили расправой и всячески оскорбляли. Артистке настоятельно советовали забыть о Павле, так как тот принадлежит экс-супруге, актрисе Агате Муцениеце.

Фанаток звезды сериала "Мажор" Прилучного Миро назвала бесноватыми тетками, которые обожают кадры счастливой семейной жизни. Лена отметила, что такие женщины – это счастье для маркетологов. "Покажешь им семью йогуртов в рекламной кампании маргарина, так они и радуются, словно маленькие дебилы", – высказалась светская обозревательница.

Миро добавила, что одержимые фанатки уверены, что все должно быть только так, как они желают. Дескать, они привыкли к Агате и не хотят перемен. "Они узнают в терпиле Муцениеце себя, и зачем им теперь привыкать к новой пассии их пьяненького героя-любовника?!" – рассудил блогер.

Не снимает ответственности светская львица со звезд, которые живут напоказ. Вываливая грязное белье на потребу толпе знаменитости привлекают к своим персонам внимание полоумных людей. "Как говорят в народе, два одиночества встретились", – заметила Лена Миро, а после сравнила оголтелых фанатов с опарышами, которые нашли свое место в деревенском туалете.