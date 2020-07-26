Дочь "засветила" интерьер дома Анастасии Заворотнюк

Наследница Анастасии Заворотнюк снялась в гостиной в знаменитой родительницы. Анна позировала в спортивном стиле.

Девушка предстала в молочных джоггерах и белой майке. Комфортный домашний образ по-достоинству оценили фолловеры.

Понравился им и интерьер жилища актрисы. В кадре можно увидеть зеркала, диваны и шторы нежного карамельного цвета. "Как красиво дома у вашей мамы", – прокомментировали публикацию Анны Заворотнюк подписчики.

Отметим, от первого брака у звезды сериала "Моя прекрасная няня" помимо дочери есть сын Майкл. Старшие наследники Анастасии Заворотнюк вернулись в Москву, когда стало известно о ее пошатнувшемся здоровье. Недавно сын отметил день рождения, а его старшая сестра живет в доме звездной матери. Новостями о здоровье звезды она делится в своем инстаграм-аккаунте.

Ближе к осени дочь Анастасии Заворотнюк переедет в собственную квартиру. Последние годы она жила в Нью-Йорке, где училась и работала.

Как писали "Дни.ру", о том, что "няня Вика" больна раком мозга, стало известно летом прошлого года. Поклонники забили тревогу, когда артистка вдруг пропала со всех радаров, отменила запланированную работу, выступления и съемки.

Напомним, осенью 2018 года у Анастасии Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым родилась дочь Мила. Актриса тщательно скрывала свое интересное положение. Ходят слухи, что она сделала ЭКО.

