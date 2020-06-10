Актрис Климову и Вуличенко выставили из караоке: Идите туда, где недорого

Актриса Екатерина Климова и ее коллега по цеху Екатерина Вуличенко вспомнили забавный эпизод из прошлого. Знаменитостей не пустили на порог пафосного бара.

Климова и Вуличенко провели в соцсетях совместный прямой эфир. Знаменитости дружат со студенческой скамьи. За годы общения у них накопилось много общих воспоминаний. Самыми яркими артистки решили поделиться с поклонниками.

Как-то раз после тяжелого съемочного дня девушки решили отдохнуть. Была пятница, знаменитости отправились в караоке. Вуличенко отметила, что часто ходит с подругой в подобные заведения, ведь у ее приятельницы очень хороший голос. "Я танцую под ее песни", – заметила звезда.

Стояла зима. Артистки были облачены в массивные пуховики и угги. Решение пойти в бар было спонтанным, поэтому обе Екатерины выглядели буднично.

Внешний вид девушек не понравился охраннику бара, в который они направлялись. Мужчина смерил их взглядом и грустно сообщил, что не пустит их даже на порог. "Девочки, место дорогое, и пятница. Не надо вам сюда. Идите туда, где недорого", – сказал он и выставил красавиц вон.

По словам Екатерины Климовой, к тому времени они были востребованными артистками и взрослыми женщинами. Актриса так и не поняла, почему охранник решил, что они не способны заплатить. Получив от ворот поворот, знаменитости долго не могли прийти в себя от смеха. Екатерина Вуличенко предполагает, что в пуховиках мужчина принял их за студенток.