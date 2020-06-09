Анна Хилькевич объявила о смене имени младшей дочери

Звезда сериала "Универ. Новая общага" ждет открытия ЗАГСов. Анна Хилькевич планирует внести изменения в свидетельство о рождении младшей дочери.

Артистка и ее муж воспитывают двух девочек. Старшей наследнице звезды, Арианне, уже пять лет. Младшей, Марии, всего два года.

Ранее Анна Хилькевич призналась, что ей не пришлось долго думать об имени для второго ребенка. Артистка назвала кроху в честь своей героини в сериале "Универ. Новая общага" Марии Беловой. За время съемок актриса успела сродниться с этим персонажем.

Накануне Хилькевич заявила, что имя дочери надо поменять. По словам артистки, ее надоумила сама Маша. Девочка почему-то называет себя Анной. К тому же еще во время беременности многие советовали артистке дать наследнице имя Марианна, но оно казалось слишком сложным.

"Нам пришла странная мысль: все же добавить к ее имени приставку Анна. Только вначале, чтобы получилось Анна-Мария", – обнародовала свою идею звезда ситкома. Знаменитость планирует в ближайшее время внести в свидетельство о рождении малышки коррективы.

Напомним, что звезда сериала "Универ. Новая общага" карантин провела за городом. Анна Хилькевич, ее муж и дети соблюдали режим самоизоляции. Однако артистка столкнулась с проблемой. Ей пришлось много заниматься со старшей дочерью. Арианна выходила на связь с педагогами дистанционно, и мать постоянно контролировала процесс обучения.