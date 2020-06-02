Климова назвала нынешнюю жену экс-супруга родственной душой

Екатерина Климова впервые пошла под венец с ювелиром Ильей Хорошиловым. В этих отношениях у знаменитости появилась дочь Лиза. После развода с артисткой золотых дел мастер сошелся с коллегой и приятельницей экс-супруги Еленой Бирюковой. Илья и Елена вместе уже 11 лет. Они воспитывают общую наследницу Аглаю.
Отметим, что перипетии в личной жизни не повлияли на дружбу Климовой и Бирюковой. В прямом эфире в "Инстаграм" знаменитости признались, что общаются уже 15 лет. Более того, по словам Екатерины, Елена для нее – родственная душа.
В молодые годы артистки проводили много времени вместе. Знаменитости вспомнили, как "зажигали" в одной компании. Климова отметила, что раньше они могли часами напролет болтать в купе поезда по дороге на очередной спектакль или ночами вселиться в караоке.
Артистки рассказали также, как однажды до самого утра читали друг другу любимые стихи и пили шампанское. Екатерина добавила, что Елена в те времена обожала Иосифа Бродского. "Не уверена, что сейчас на все это хватило бы сил", – заметила Бирюкова.
Поговорили артистки о честности в отношениях. Екатерина Климова поведала, что не в силах простить ложь: обманщиков она обычно прогоняет из своей жизни. Также знаменитость призналась, что остро реагирует на критику. Сплетни и негатив в свой адрес она воспринимает болезненно.
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