Кристина Асмус высказалась о роли в сериале "Герой по вызову": Я просто делала суровое следовательское лицо

Знаменитость исполнила роль очаровательного следователя Лизы Леоновой. Таких персонажей, по словам Асмус, она еще не играла.
Кристина призналась, что к съемкам никак не готовилась. Артистка не брала консультаций у реальных сотрудников следственного отдела и даже не стала смотреть сериалы с похожей тематикой. До появления на площадке Кристина даже не представляла, как показывать удостоверение сотрудника правоохранительных органов.
"Я просто делала суровое следовательское лицо и старалась не сутулиться", – иронично заметила Кристина Асмус.
Отметим, ранее артистка рассказывала, что картину "Герой по вызову" сняли еще в 2018 году. К сожалению, два года сериал пролежал на полке. На днях теленовеллу начали транслировать на канале НТВ.
Сериал "Герой по вызову" рассказывает о докторе, которому диагностируют опухоль мозга. Болезнь неизлечима. Герой решает использовать оставшееся ему на этой Земле время с пользой: он соглашается на рискованную совместную работу с правоохранителями. По словам Кристины Асмус, теленовелла не походит на обычный фильм про полицейских. Создатели наполнили ленту юмором и интересными диалогами.
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