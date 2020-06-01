Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Понедельник
1 июня
Лента новостей
14:09
Повышение пенсий в России c 1 июня: кому положены новые выплаты
14:04
Алла об этом молчала много лет: лучшая подруга Пугачевой рассекретила взрослого сына
14:03
"Слишком нежная фиалка": звезду "Дома-2" выгнали с необитаемого острова
13:55
Нетрадиционная любовь и антидепрессанты: как живет юная дочь Михаила Ефремова
13:42
На лидера петербургской рок-группы завели уголовное дело о педофилии
13:36
"Это кто?": актер Сафонов чуть не проворонил знакомство с будущей женой
13:24
Снявшийся в сериале от Netflix Алексей Воробьев показал снимки с площадки
13:20
"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили
13:14
"Блондинки по понедельникам": Екатерина Стриженова разъехалась с мужем
13:03
Пьяный россиянин упал и погиб при попытке забраться в квартиру через окно
12:58
"Я могу завтра сдохнуть": взрослый сын-фрик живет за счет Яковлевой
12:48
"Целенаправленно занимался только сыном": муж Савельевой о декретном отпуске
12:47
Экс-муж Горбачевой признал измену и осудил откровенность артистки у Дудя
12:40
"А как же я?": малолетние сын и дочь сбежали от ошарашенной Арбениной
12:25
"Жестокая и ранящая колкость": Миддлтон объявила войну британским журналистам
12:21
Располневшая Меньшова призналась в главном страхе
12:20
В Москве 101-летняя женщина выздоровела от коронавируса
12:05
Виктор Логинов из сериала "Счастливы вместе" показал младшего сына: Точная копия
12:04
Сколько потеряли самые богатые россияне из-за коронавируса
11:55
Молодая медсестра с изящными формами тайно снималась для Playboy по ночам
11:43
"Мне это все не нужно": Жигунов сделал радикальный шаг из-за трагической любви
11:43
В Минтруде назвали число безработных в России
11:33
52-летняя Памела Андерсон хранит купальник из "Спасателей Малибу": Дефилирует в нем по гостиной
11:29
Лучше масок: вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
11:21
Трампа спрятали в бункере из-за массовых беспорядков в США
11:07
Интимные ласки Костенко и Тарасова попали на камеру
11:04
О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна
10:55
"Время не лечит": Макеева убита страшной трагедией
10:54
Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей
10:52
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
10:52
В США подозревают Москву в причастности к массовым беспорядкам в стране
10:40
Коронавирусом в России заразились свыше 414 тысяч человек
10:37
Курящих и пьющих россиян хотят включить в группу риска по коронавирусу
10:31
Пригожину и Тарзану предложили возглавить профсоюз шоу-бизнеса
10:30
Бриллианты, меха и машина от любовника: Рублевка два дня гуляла на юбилее Кравец
10:21
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом
09:54
Погода в мае 2020 года установила исторический рекорд
09:53
Заворотнюк поведала о своем питании во время борьбы с болезнью
09:52
"Выгонял дочь на мороз": всплыли новые шокирующие данные об Успенском
09:48
Наташа Королева о расставании с мужем после жуткого скандала
09:40
Неизвестные уничтожили звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде
09:38
"Интересуют только секс и наркотики": Лобода в шоке от увлечений детей
09:13
Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
09:09
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
09:05
"Нашла коса на камень": Валерия откровенно о серьезной ссоре с Пригожиным
08:33
"Больно на пальцы становиться": убивший Началову недуг заподозрили у Волочковой
08:26
"Состояние явно не стабильное": подробности тяжелой болезни Елены Воробей
06:05
"Нам врут": пожаловавшийся на безденежье Пригожин не получил "Доширак"
04:24
"Потрясающая телеведущая": дочь Галкина и Пугачевой покорила способностями
02:07
Бывшая возлюбленная назвала причину расставания с принцем Гарри: Страх неудачи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это было ужасно": Степаненко откровенно о разводе с Петросяном
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
Заявившая о нетрадиционной ориентации дочь Ефремова задумалась об усыновлении ребенка
"Сердце остановилось навсегда": звезда шоу "Дом-2" раздавлена известием о смерти матери
"Шоу достойно ее талантов": потерпевшую крах Собчак гонят на "Дом-2"
Киркоров потратил баснословную сумму на кровать
Сериалы
Снявшийся в сериале от Netflix Алексей Воробьев показал снимки с площадки

Снявшийся в сериале от Netflix Алексей Воробьев показал снимки с площадки

Алексей Воробьев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский певец и актер Алексей Воробьев снялся в сериале Netfliх "Космические войска". Картина уже бьет рекорды просмотров.
прочитано 248 раз

В американском ситкоме Алексей Воробьев сыграл офицера из России. Героя знаменитости зовут Юрий Телатович, однако окружающие кличут его Бобби.

ПО ТЕМЕ

"Мне трудно где-то познакомиться": Воробьев пожаловался на одиночество в США

"Не выхожу без резиновых перчаток": больной Воробьев откровенно о самочувствии

 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев музыкант, актер, певец, композитор, режиссер, продюсер

"Друзья, наш сериал "Космические войска" всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру!👻🔥🔥👌 Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с суперуспешным взлетом!" – похвастался Алексей Воробьев в соцсетях. Интересно, что в титрах российский артист указан как Алекс Спарроу.

Также певец опубликовал серию кадров со съемочной площадки. На одном из фото артист запечатлен с американской звездой Стивом Кареллом, известным по роли босса-самодура в комедийной теленовелле "Офис". В ленте "Космические войска" Карелл исполнил главную роль.

Добавим, что новый сериал от Netfliх является сатирой на американских военных. В центре повествования – генерал Марк Нэрд. Через "Твиттер" герой получает от президента приказ: к 2024 году создать военную базу на Луне. Генерал берется за выполнение задания. Все вокруг насмехаются над Нэрдом. Они уверены, что миссия провалится, но герой настолько туп, что не осознает своего плачевного положения и уверено идет к своей цели.

Супругу Марка Нэрда играет звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу. Роль научного консультанта генерала досталась Джону Малковичу, которого не так давно зрители видели в сериале "Новый папа".

Автор: 1 июня 2020, 13:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых
Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев
Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером

Шоу-бизнес

Алла об этом молчала много лет: лучшая подруга Пугачевой рассекретила взрослого сына
"Слишком нежная фиалка": звезду "Дома-2" выгнали с необитаемого острова
Нетрадиционная любовь и антидепрессанты: как живет юная дочь Михаила Ефремова
"Это кто?": актер Сафонов чуть не проворонил знакомство с будущей женой

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили

Балерину вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна

Расстояние и время оказались помехой
Шоу-бизнес

"Мне это все не нужно": Жигунов сделал радикальный шаг из-за трагической любви

Актер расстался с любимой женщиной
Шоу-бизнес

Бриллианты, меха и машина от любовника: Рублевка два дня гуляла на юбилее Кравец

Светская львица снова удивила народ

Гороскоп

Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+