"Обследование каждый день": сидящей на диете Тархановой из сериала "Паромщица" нужен врач

Звезда сериала "Паромщица" Глафира Тарханова призналась, что посвящать много времени уходу за собой не может. Артистка занята воспитанием четверых детей.

Профессия обязывает Глафиру Тарханову всегда отлично выглядеть. Пока знаменитость обходится без уколов "красоты". По ее словам, чтобы казаться моложе, ей достаточно немного похудеть.

Сейчас звезда сериала "Паромщица" старается соблюдать рацион. Правда из-за всеобщей самоизоляции ей, скорее всего, придется ненадолго забыть об ограничениях в питании. Диета Глафиры Тархановой требует постоянного наблюдения у докторов. "Не очень понятно, смогу ли я ездить в клинику на обследование каждый день", – отмечает актриса.

Также Тарханова поведала, что пока не может позволить себе многоступенчатый уход за кожей. У нее просто-напросто нет времени поочередно наносить множество средств.

Все свободное время звезда сериала "Паромщица" посвящает наследникам. У артистки четыре сына. "Каждого нужно развлекать отдельно, и у каждого свои интересы", – поделилась Глафира.

Домашние дела, такие как готовка и уборка, Тарханова поручила помощницам по хозяйству. "Если бы я еще и этим занималась, то времени на общение с внешним миром не хватало бы вообще", – цитирует актрису Teleprogramma.pro. Напомним, смотреть онлайн сериал "Паромщица" можно на официальном сайте канала "Россия 1".