"Обнаружил на диване с искаженным лицом": Виторган потерял самоконтроль

Максим Виторган поблагодарил создателей теленовеллы Наташу Меркулову и Алексея Чупова. Режиссеров "Колл-центра" знаменитость назвала королями порока российского кино.
"Актеры все как один точны, точны в жанре, точны в градусе, точны в кастинге. Все это – режиссура (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Виторган в личном "Инстаграм".
Максим признался, что начало сериала "Колл-центр" его не тронуло. Он даже начал объяснять сам себе, почему теленовелла ему не нравится. Однако со временем актер понял, что картина стоящая.
"Я обнаружил себя на диване, поджавшим ножки, с искаженным лицом, высунутым языком и держа руками собственную голову, чтобы она не отвалилась из-за перекатывающихся внутри шариков от страпона, естественно", – высказался Максим Виторган, а после добавил, что понять это его высказывание смогут только те, кто смотрел триллер.
Артист сообщил, что ему немедленно необходимо узнать сюжет второго сезона сериала. Максим даже пригрозил режиссерам теленовеллы: "Иначе, дорогие Леша и Наташа, выбирайте, в какой серии вы сами хотели бы оказаться! Я теряю самоконтроль. Я уже звоню вам в колл-центр".
Отметим, что публикацию в микроблоге Максим Виторган сопроводил странным фото. В кадре раскрасневшийся артист стоит с голым торсом.
Напомним, сериал "Колл-центр" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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