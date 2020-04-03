Звезда сериала "Паромщица" Вадим Андреев о грязном семейном скандале

Звезда сериала "Паромщица" Вадим Андреев сообщил, что скандал вокруг его сына раздули журналисты. Актер уверил, что наследник уже помирился с женой.

История, которая шумела в СМИ год назад, не имела отношения к действительности. "Слава Богу, вся эта желтизна не подтвердилась", – сказал актер сериала "Паромщица".

По словам Вадима, в семье его отпрыска Андрея царит идиллия. "Недавно сын приезжал ко мне с внучкой, с днем рождения меня поздравляли. Софья мне стих рассказала. Так что, все хорошо! Андрей с женой помирились!" – цитирует Андреева StarHit.

Напомним, в марте 2019 года единственный сын артиста Андрей стал героем шоу "Пусть говорят". Гражданская супруга молодого мужчины, Анастасия Нефедова, на всю страну заявила, что живет с абьюзером. Дескать, наследник знаменитости постоянно скандалит, унижает ее, бьет, и все это на глазах их трехлетней дочери.

Более того, в эфире ток-шоу Нефедова сообщила, что Андреев-младший как-то раз поднял руку на ее мать. Пенсионерке досталось, когда та пыталась заступиться за Анастасию.

Невестка звезды сериала "Паромщица" поведала, что проблемы в ее отношениях с супругом начались после того, как она узнала о существовании соперницы. Также Анастасия Нефедова нелестно отозвалась о свекре. Женщина заявила, что Вадим Андреев ни разу не видел внучку и не проявлял к ней ни малейшего интереса.

Напомним, сериал "Паромщица" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".