Осталась без "Ники": коронавирус спутал все карты Юлии Снигирь

Вспышка коронавирусной инфекции спутала все карты артистке. Юлия Снигирь расстроена из-за того, что кинопремию "Ника" пришлось перенести.

Торжественное мероприятие должно было состояться в конце марта. Юлия Снигирь была в числе номинантов. Звезду ожидал специальный приз за работу в международном проекте "Новый папа".

К сожалению, вручение кинопремии "Ника" пришлось перенести на осень. О точной дате мероприятия организаторы обещают сообщить позже.

Накладки с торжеством расстроили Юлию Снигирь. Актриса поделилась эмоциями с поклонниками.

"Если совсем честно, то очень хочется надеть красивое платье и отправиться на премию "Ника", чтобы получить свою статуэтку, которую мне планировали вручить за роль в сериале "Новый Папа". Такое вот признание", – написала актриса в личном "Инстаграм".

В комментариях звезду поддержали друзья и поклонники. Актриса Ирина Пегова заметила, что Юлия Снигирь как никто другой достойна награды.

В теленовелле "Новый папа" Юрия Снигирь сыграла экс-модель. Героиня ухаживает за больным сыном. Съемки сериала велись еще в 2017 году. Режиссером картины выступил Паоло Соррентино. О том, что в проекте участвовала россиянка, стало известно только в июне 2019-го: Юлия Снигирь сама рассказала об этом поклонникам.