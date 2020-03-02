Признавшая бессилие звезда "Великолепного века" решилась на операцию

У популярной турецкой актрисы Озге Улусой не было проблем с узнаванием со стороны зрителей, которые помнят ее по роли принцессы Анны в сериале "Великолепный век". В свои 37 лет она может похвастаться идеальными модельными параметрами тела, а также лицом, не знавшим прикосновения руки хирурга.
Долгое время актриса была последовательной сторонницей натуральной красоты, однако ей все же пришлось признать бессилие традиционных методов перед последними научными достижениями борьбы за молодость. "Некоторые дефекты кожи невозможно удалить без помощи профессионального косметолога", – цитирует портал RusTurkey.com Улусой.
Озге призналась журналистам, что намерена сделать мезотерапию. После уколов красоты, заметила актриса, она, возможно, решится на лазерную биоревитализацию, но пока остановится на одной процедуре.
Отметим, что мезотерапия считается косметической операцией. Процедура предусматривает введение под кожный покров небольших доз необходимых для омоложения кожи препаратов.
"Великолепный век" стал не первым опытом работы в кино для Озге Улусой. В ленте она исполнила роль принцессы Анны Ягеллонки. До этого она сыграла в нескольких сериалах и фильмах, однако международную славу ей принесла сага о султане Сулеймане Великолепном.
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