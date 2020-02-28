Звезда сериала "Великолепный век" поразила снимком в ванной

Турецкие сериалы успели заслужить сильную любовь со стороны российского зрителя, и одним из самых ярких примеров такого отношения может послужить лента "Великолепный век". Он так глубоко запал в душу зрителям, что они продолжают следить за жизнями актеров даже после выхода финального эпизода.
Так, внимание публики приковывает к себе Гизем Караджа, которую называют самой сексуальной актрисой "Великолепного века". На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала весьма провокационный снимок. На фотографии актриса предстала перед зрителями лежа в ванне и в наряде из блестящих чешуек.
Пользователи Сети в комментариях поделились на два противоположных лагеря, отмечает местная пресса. Одни не стали скрывать своих восторгов и поспешили засвидетельствовать актрисе свое восхищение. Вторые же сочли, что такой образ слишком откровенен для актрисы, которая должна представлять всему миру, в первую очередь, лицо восточного кинематографа.
Отметим, российские любители турецких сериалов знают Гизем Караджу по роли в сериале "Великолепный век". Она играла наложницу султана Сулеймана Великолепного по имени Гезде-хатун. С тех пор актриса успела принять участие в съемках многих других проектов, а также попробовала свои силы на конкурсе красоты "Мисс Мира".
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