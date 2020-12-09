Молодые наступают на пятки: сдающий позиции Петров признался в зависти

По словам знаменитости, лента Локшина снята по голливудским стандартам. Александр Петров поздравил команду киношников, которая работала над фильмом. "Серебряные коньки" подарили звезде сериалов хорошее настроение, ощущение праздника и волшебства.
Александр Петров выделил актерскую игру исполнителя одной из главных ролей Юрия Борисова. По словам артиста, во время просмотра финальной сцены он почувствовал укол ревности. "Завидовал белой завистью за такую роль", - признался артист в личном "Инстаграм".
Петров напомнил также, что у Борисова в момент премьеры был день рождения. Юрию исполнилось 28 лет. Александр тепло поздравил коллегу по цеху.
Отметим, что звезда сериалов уже не в первый раз говорит о зависти к Борисову. Не так давно Юрий дал ютуб-каналу "вДудь" интервью, которое очень понравилось Перову. Артист отметил, что беседа коллеги получилась более глубокой, нежели его интервью в этом же шоу. "Очень завидую Борисову, потому что в моем выпуске этого объема не было, в этот раз зависть – белая", - высказался Александр.
Отметим, что молодые коллеги давно наступают на пятки Петрову. Так, например, Иван Ургант в своей программе назвал главного соперника, сдающего позиции артиста. По мнению телеведущего, место самого востребованного актера в стране может в скором времени занять 22-летний Глеб Калюжный.
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