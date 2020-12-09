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Молодые наступают на пятки: сдающий позиции Петров признался в зависти

Молодые наступают на пятки: сдающий позиции Петров признался в зависти

Александр Петров. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист посетил премьеру фильма "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина. Картина восхитила Александра Петрова.
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По словам знаменитости, лента Локшина снята по голливудским стандартам. Александр Петров поздравил команду киношников, которая работала над фильмом. "Серебряные коньки" подарили звезде сериалов хорошее настроение, ощущение праздника и волшебства.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Александр Петров выделил актерскую игру исполнителя одной из главных ролей Юрия Борисова. По словам артиста, во время просмотра финальной сцены он почувствовал укол ревности. "Завидовал белой завистью за такую роль", - признался артист в личном "Инстаграм".

Петров напомнил также, что у Борисова в момент премьеры был день рождения. Юрию исполнилось 28 лет. Александр тепло поздравил коллегу по цеху.

Отметим, что звезда сериалов уже не в первый раз говорит о зависти к Борисову. Не так давно Юрий дал ютуб-каналу "вДудь" интервью, которое очень понравилось Перову. Артист отметил, что беседа коллеги получилась более глубокой, нежели его интервью в этом же шоу. "Очень завидую Борисову, потому что в моем выпуске этого объема не было, в этот раз зависть – белая", - высказался Александр.

Отметим, что молодые коллеги давно наступают на пятки Петрову. Так, например, Иван Ургант в своей программе назвал главного соперника, сдающего позиции артиста. По мнению телеведущего, место самого востребованного актера в стране может в скором времени занять 22-летний Глеб Калюжный.

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Автор: 9 декабря 2020, 12:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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