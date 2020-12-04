Когда начнутся съемки приквела "Игры престолов"

По словам Килара, работа над приквелом "Игры престолов" начнется через несколько месяцев. Вероятнее всего, старт съемок сериала "Дом драконов" будет весной.
Соответствующее заявление глава WarnerMedia сделал после появления новостей о Warner Bros. В 2021 году крупнейший концерн по производству фильмов и сериалов в США будет выпускать свои проекты одновременно в кинотеатрах и на видеосервисе HBO Max.
Напомним, действия сериала "Дом драконов" будет происходить на вымышленном континенте Вестерос. Сюжет расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до начала действия "Игры престолов". После кончины короля Визериса I Таргариена несколько представителей монаршего семейства объявили свои права на престол. Началась гражданская война, получившая название "Танец Драконов". Основой сценария "Дома драконов" стал роман Джорджа Мартина "Пламя и кровь".
Премьера сериала "Дом дракона" запланирована на 2022 год. Как писали "Дни.ру", минувшим летом создатели картины подыскивали исполнительниц главных ролей. Центральные персонажи ленты – Алисента Хайтауэр и Рейнира Таргариен.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Парень бьёт
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Встречаюсь с двумя мужчинами.
Одноклассник задолбал!
Обрюхатил студентку