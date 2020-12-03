Восемь лет ждала мужа: Екатрина Гусева раскрыла секрет крепкого брака

Актриса вышла замуж в августе 1996 года. Избранником знаменитости стал бизнесмен Владимир Абашкин.
В свежем интервью Екатерина Гусева рассказала, что пошла под венец, будучи студенткой второго курса. Через несколько месяцев после регистрации артистка и предприниматель обвенчались.
"Жить переехали в высотку на Баррикадной", - вспомнила звезда сериала "Бригада". Квартира знаменитости и ее избранника была на последнем этаже.
По словам артистки, апартаменты в высотке произвели неизгладимое впечатление на ее бабушку. "Рай", – сказала пенсионерка, осмотрев жилище.
К сожалению, через несколько лет просторные апартаменты в центре столицы пришлось оставить. В 1999 году родился первенец пары – сын Алексей. Негде было с коляской гулять. Семейство выбрало место поспокойнее.
В 2010 году Екатерина Гусева стала мамой во второй раз. Звезда "Бригады" родила мужу дочь Анну. Интересно, что сын артистки носит фамилию отца, а дочь фамилию матери.
Алексей Абашкин – студент МГИМО. Анна Гусева учится в школе и мечтает пойти по стопам знаменитой родительницы. Девочка часто сопровождает Екатерину на съемках.
Екатерина Гусева призналась, что в ее семье все однолюбы. В этом смысле у нее хорошая наследственность. Бабушка артистки восемь лет ждала мужа с фронта.
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