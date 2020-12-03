Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Четверг
3 декабря
Лента новостей
16:52
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
16:46
Мошенники использовали Ходченкову для наживы
16:45
Сбежавший за границу Панин вернулся в Россию ради известной женщины
16:29
Не нуждаются в поблажках: звезда "Сватов" разнесла идею Михаила Боярского
16:23
Проклятье на шоу НТВ? Вслед за Колтовым беда настигла известную ведущую
16:18
В Петербурге из-за стрельбы на улице ввели план "Перехват"
16:11
Федосеева-Шукшина ошарашена известием об объевшемся виагры Алибасове
16:07
"Где грудь потеряла?": Дайнеко отреагировала на дерзкие нападки
15:50
"Просто какой-то адок": Воле пришлось краснеть за шутки в Comedy Club
15:37
Восемь лет ждала мужа: Екатрина Гусева раскрыла секрет крепкого брака
15:35
"Почему я о наркоманах должна думать?!": Бледанс взбесилась после скандала с сестрой
15:34
"Со мной что-то не так": дочь Агутина шокировала признанием в психическом отклонении
15:33
В Подольске пьяный мужчина упал под перрон железнодорожной станции
15:08
Модель из шоу "Холостяк" показала изуродованное лицо: Стерта левая сторона
14:57
"Когда я ношу крест – это мое спасение": Михайлов рассказал о божественном исцелении сына
14:56
Самбурская разразилась гневной отповедью: Бородина, Бузова и Собчак – днище
14:56
Бандиты похитили квартиру у легендарной советской балерины
14:52
Врач назвала самый доступный и эффективный способ укрепить иммунитет
14:45
"Продолжу его дело": молодая красотка пошла по стопам умершего Колтового
14:35
Врачи бьют тревогу: при повторном заражении ковид будет протекать тяжелее
14:34
Дождались! Объявлено о старте массовой вакцинации от коронавируса в России
14:03
Обедневшие россияне заплевали Киркорова после роскошного праздника для дочери
14:02
Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства
13:56
Молодуха довела: Алибасова увезли в больницу с передозировкой виагры
13:52
"Предвзятости быть не должно": Михайлов прокомментировал скандал с Лепсом
13:51
"Исполосованы вся грудь и живот": известного актера ранило лезвием на шоу "Ледниковый период"
13:50
Где чаще всего заражаются коронавирусом
13:48
В Якутии еще один человек умер от отравления антисептиком
13:45
Володин анонсировал новый законопроект о защите детей
13:35
России предрекли самый мощный кризис за 20 лет
13:26
Мертвый Джигарханян побил Жванецкого
13:12
Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
13:07
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
13:06
Взбесившая звезд Бородина отказалась извиняться
13:04
"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"
13:04
В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки
12:42
"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии
12:30
Муцениеце увезла детей подальше от побитого Прилучного
12:25
Доктор Комаровский возмутился народными методами борьбы с ковидом
12:10
В России хотят перенести тюрьмы и СИЗО из городов
12:00
Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване
11:45
И снова антирекорд: в России обнаружили свыше 28 тысяч зараженных коронавирусом за сутки
11:44
У Александра Петрова появился молодой конкурент
11:37
Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом
11:36
"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов
11:07
Названы последствия повторного карантина для Украины: Добьет страну
11:06
Шок: Бледанс поймали с наркотиками
11:02
Сбившую ноги до кровавых мозолей Пегову уговаривали терпеть
10:44
К больным коронавирусом екатеринбуржцам начали приходить священники
10:35
Знаменитая российская актриса умерла после жестокого избиения родными
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева
"Нет развития": с треском провалившейся Бузовой дали под дых
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
Шепелев покинул Москву без объяснения причин
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции
Сериалы
Восемь лет ждала мужа: Екатрина Гусева раскрыла секрет крепкого брака

Восемь лет ждала мужа: Екатрина Гусева раскрыла секрет крепкого брака

Екатерина Гусева. Фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Бригада" и ее супруг в следующем году отпразднуют серебряную свадьбу. 44-летняя Екатерина Гусева раскрывала секрет крепкого брака.
прочитано 289 раз

Актриса вышла замуж в августе 1996 года. Избранником знаменитости стал бизнесмен Владимир Абашкин.

ПО ТЕМЕ

Взять ответственность за собственную жизнь: Гусева распутывает тайны 20-летней давности

Изможденное лицо Екатерины Гусевой напугало поклонников

 Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

В свежем интервью Екатерина Гусева рассказала, что пошла под венец, будучи студенткой второго курса. Через несколько месяцев после регистрации артистка и предприниматель обвенчались.

"Жить переехали в высотку на Баррикадной", - вспомнила звезда сериала "Бригада". Квартира знаменитости и ее избранника была на последнем этаже.

По словам артистки, апартаменты в высотке произвели неизгладимое впечатление на ее бабушку. "Рай", – сказала пенсионерка, осмотрев жилище.

К сожалению, через несколько лет просторные апартаменты в центре столицы пришлось оставить. В 1999 году родился первенец пары – сын Алексей. Негде было с коляской гулять. Семейство выбрало место поспокойнее.

В 2010 году Екатерина Гусева стала мамой во второй раз. Звезда "Бригады" родила мужу дочь Анну. Интересно, что сын артистки носит фамилию отца, а дочь фамилию матери.

Алексей Абашкин – студент МГИМО. Анна Гусева учится в школе и мечтает пойти по стопам знаменитой родительницы. Девочка часто сопровождает Екатерину на съемках.

Екатерина Гусева призналась, что в ее семье все однолюбы. В этом смысле у нее хорошая наследственность. Бабушка артистки восемь лет ждала мужа с фронта.

Автор: 3 декабря 2020, 15:37 Источник: rg.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хромченко в расстегнутой блузке затмила невзрачную Гусеву

комментарии

Ответить:

ГостьЯ
Ответить
Почему-то не говорит, что разбила семью Абашкина эта Гусева.
1

Популярные темы форума

Политика

НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло
"Откровенный враг Украины": Россию обвинили в бедах Незалежной
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко

Шоу-бизнес

Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"
"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии

Проишествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Политика

НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло

На Западе запели старую песню

Шоу-бизнес

Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой

Чего хотела президент Пушкинского музея
Шоу-бизнес

"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов

Она устала от предательств

Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни

Девушка считает, что ей повезло

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+