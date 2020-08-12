Изможденное лицо Екатерины Гусевой напугало поклонников

Звезда сериала "Бригада" удивила поклонников. Екатерина Гусева преобразилась для новой роли.

Актриса показала собственное фото, сделанное во время съемок нового фильма режиссера Сергея Гинзбурга. В кадре у знаменитости довольно измученный вид. Екатерина Гусева предстала без прически и макияжа. 44-летняя звезда сериала "Бригада" намного старше, чем ее привыкли видеть поклонники.

Подписчики микроблога Гусевой не сразу поняли, что артистку состарили с помощью грима. Некоторые сочувствовали актрисе, посчитав, что она переутомилась из-за плотного рабочего графика. Екатерина успокоила поклонников, немного рассказав о своем персонаже.

"Биатлонистка. Тренер. В прошлом. Посадили за убийство, через 7 лет оправдали, освободили, вышла – дети не узнали... Серьезная история... Не сахар) (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" - кратко охарактеризовала героиню звезда сериала "Бригада".

Екатерина Гусева раззадорила любопытных интернет-обывателей. У артистки требовали подробностей: просили обнародовать название картины и дату премьеры. Вопросы поклонников знаменитость пока оставила без ответа.

Напомним, ранее Екатерина Гусева рассказала, почему после выхода на экраны сериала "Бригада" отказывалась от совместной работы с Сергеем Безруковым. По словам актрисы, она опасалась, что ей начнут приписывать роман с артистом. Знаменитость не хотела давать повод для слухов.