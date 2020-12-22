"Поскакала в ЗАГС. Даже причесаться не успела": зарабатывающий миллионы Авербух оказался выгоден Арзамасовой

Как удалось выяснить, Илья Авербух довольно успешно занимается бизнесом. За фигуристом числятся три компании по организации спортивно-развлекательных мероприятий. Благодаря ООО "ММГ Скейтинг" прославленный тренер заработал 764 миллиона рублей, впрочем, в бумагах значится другая прибыль – 12 миллионов.
Вторая организация, учредителем которой является Авербух, "Союз мастеров спорта" в 2019 году принесла три миллиона. Убыточным является третье предприятие знаменитости – продюсерский центр Авербуха потерял за прошлый год чуть более двух миллионов.
Отметим, что Илье Авербуху не так давно пришлось встретиться с судебными приставами. Должностные лица арестовали внедорожник звезды из-за долга, сумма которого неизвестна.
Доходы молодой жены фигуриста также были подсчитаны. В середине декабря Лиза Арзамасова заключила контракт Театром Наций. За работу в спектакле звезда "Папиных дочек" будет получать гонорар в размере 44 тысяч рублей.
Злые языки шепчутся, что 25-летняя Арзамасова увидела в 47-летнем спортсмене выгодную партию. Пользователи Сети не верят в искренность чувств молодой звезды.
"За деньги вышла замуж. Мешок жирный попался, вот и поскакала в ЗАГС. Даже причесаться не успела", – рассуждают интернет-обитатели.
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