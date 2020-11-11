"Желудок где-то между грудью": звезда сериала "СашаТаня" сделала заявление о своем состоянии

Алина Ланина призналась, что уже набрала 11 килограммов и обзавелась целлюлитом на бедрах. Звезда сериала "СашаТаня" поправилась, несмотря на отсутствие аппетита. Актриса перестала получать удовольствие от приема пищи, теперь она чувствует только насыщение и не более.
"Чувствую свой желудок где-то между грудью..." – заявила актриса в личном "Инстаграм".
Ланина активно готовится к появлению крохи. Знаменитость уже прослушала курс лекций о родах и составила таблицу, в которую внесла все, что необходимо купить для крохи. Таким образом Алина пытается исключить лишние траты и обезопаситься от импульсивных покупок. Целую неделю звезда сериала "СашаТаня" разбиралась в том, какая одежда нужна новорожденному, искала пеленки определенного размера и качества.
Ланина добавила, что у нее появилась потребность в наготе. Артистка не хочет выходить из дома. Также звезда сериала "СашаТаня" размышляет о необходимости прививок.
Как писали "Дни.ру", артистка популярного ситкома тщательно скрывает избранника. Алина Ланина прямо заявила подписчикам, что не планирует рассказывать об отце будущего ребенка. Публиковать фотографии мужчины она также не будет.
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