Обнаружились долги: расставшегося с женой Деревянко спустили с небес на землю

Артист посетил светскую вечеринку, где с удовольствием пообщался с репортерами. Павел Деревянко был в отличном расположении духа, рассказывал о планах на Новый год.
Журналистам удалось спустить звезду сериала "Домашний арест" с небес на землю. Деревянко рассказали, что за ним числится неуплаченный транспортный налог. Артист задолжал государству 60 тысяч рублей.
Павел не смог скрыть удивления. По словам артиста, он впервые услышал о неоплаченном налоге. Знаменитость обещала все исправить в скором времени.
Деревянко поблагодарил прессу за информацию, которая, к слову, есть в открытых источниках. Актер "Домашнего ареста" благодаря журналистам избежал возможного конфуза. Павлу из-за долга могли закрыть выезд из страны.
Павел Деревянко рассказал также, что уже ощутил новогоднее настроение. В скором времени артист вместе с детьми – дочками Варварой и Александрой – будет наряжать елку. В Деда Мороза артист никогда не наряжается, так как отпрыски узнают его даже в образе.
Как писали "Дни.ру", Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой. Об этом артист сам сообщил прессе. Разрыв подтвердила и теперь уже бывшая избранница актера. Павел и Дарья были вместе десять лет.
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