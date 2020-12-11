Любвеобильный Павел Деревянко расстался с женой

Звезда сериала "Домашний арест" рассталась с гражданской супругой. Павел Деревянко и Дарья Мясищева больше не вместе.

В этих отношениях актер был более десяти лет. Избранница подарила звезде кино и сериалов двух дочерей – Варвару и Александру.

О переменах в личной жизни Павел Деревянко рассказал на премьере фильма "Серебряные коньки". Артист появился на красной дорожке в одиночестве, что вызвало вопросы. Позже звезда сериала "Домашний арест" поведала коллегам о своем свободном статусе.

Дарья Мясищева, общаясь с журналистами, подтвердила расставание с артистом. Говорить подробно на эту тему женщина не захотела.

Отметим, что Мясищева и Деревянко, несмотря на общих детей, предпочитали жить раздельно. Более того, по слухам, до появления второго ребенка пара практиковала свободную любовь. Павел известен своей слабостью к противоположному полу.

Ранее в интервью артист рассказал, что его старший отпрыск не был запланированным. Деревянко сделал ребенка Мясищевой прямо на первом свидании. Интересно, что до этого момента Павел и Дарья приятельствовали много лет.

Артист никогда не скрывал, что обожает шумные тусовки. Однажды знаменитость закатила вечеринку, на которой гуляла вся светская Москва. Праздник обошелся Павлу Деревянко в 20 тысяч долларов. Во времена бурной молодости звезда "Домашнего ареста" баловалась наркотиками. К счастью, Деревянко удалось избежать проблем зависимостью.

Минувшей весной Павел уверял общественность, что повзрослел и изменился. Дескать, шумные гуляния остались далеко в прошлом.