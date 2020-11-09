В стервозной живодерке не узнали Марину Александрову

Популярная актриса примерила необычный образ. Марину Александрову сложно узнать.

Актриса превратилась в персонажа популярного фильма 1996 года "101 далматинец" Круэллу Де Виль. В оригинальной версии картины эту роль исполняла актриса Гленн Клоуз. По сюжету ленты злодейка Круэлла собирается сшить себе шубу из шкур 99 щенков-далматинов.

На свежем фото в личном микроблоге Марина Александрова предстает в образе знаменитой живодерки. Звезде нанесли вызывающий макияж и добавили седых прядей в прическу. Артистка запечатлена вместе с пятнистыми собаками.

Марина призналась, что иногда ее посещает странное ощущение "боевой готовности". Александрова как будто находится в "ожидании прыжка". Артистка отметила, что, вероятно, у нее появились силы на новый проект. "Или это просто понедельник?" – задалась вопросом знаменитость.

Подписчики не сразу узнали Марину Александрову. Поклонники привыкли видеть звезду в романтичных образах. Роль стервы – что-то новое для актрисы.

"Марина, очень интересный образ. Я даже вас не сразу узнала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Неожиданно! Не хочу сказать, что Круэла не Ваш образ, но мне лично ближе другие Ваши роли👍😊", "Чет вы схуднули!", "Вау.....опасная Марина, готова к нападению, осторожно,люди, аккуратнее проходите😂❤️", "Я Вас не узнала 😍 круто 👍", "Удивительное приобретение до неузнаваемости:)👍", – рассуждают пользователи Сети.