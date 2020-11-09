"Показалось, что разъелись": звезда "Гадалки" Ольга Сухарева объявила о беременности

Накануне Сухарева столкнулась с занимательным комментарием одной из подписчиц. Девушка написала, что любимая актриса заметно увеличились в объемах. Любопытная фанатка не только "тонко" намекнула на обновленные формы звезды, так еще и упрекнула ее за тарелку пельменей, недавно появившуюся в "Инстаграм-историях".
Ольга прониклась выражением обеспокоенной поклонницы и раскрыла все карты. Выяснилось, что звезда многосерийной киноленты "Гадалка" в третий раз станет мамой.
Сама же Сухарева не часто делится подробностями из личной жизни. Известно, что актриса замужем за оператором Андреем Гуркиным и они воспитывают двух сыновей.
"Поздравляем! А мы думали, что вы просто разъелись. Грешите же жирной пищей", – надменно заявили комментаторы.
Несмотря на интересное положение, российская актриса ведет активный образ жизни. Несколько дней назад Ольга отправилась в поход с целой командой энтузиастов. Близкая подруга Агаты Муцениеце призналась, что покорять Севастопольскую тропу интересно только в компании близких друзей.
Напомним, что Сухарева не единственная представительница шоу-бизнеса, отправившаяся исследовать просторы родной страны. Филипп Киркоров и Полина Гагарина тоже оценили отдых в Крыму. Правда, они не решились покорить горы, как это сделала беременная актриса.
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