Исполнила давнюю мечту: разведенка Муцениеце тряхнула стариной среди жеребцов

По словам артистки, она всегда хотела участвовать в фешен-показах мировых брендов. К сожалению, известные модные дома никогда не приглашали Агату Муцениеце пройтись по подиуму. Артистке отказывали из-за неподходящего роста.
Наконец светила модной индустрии заметили Агату. Девушку пригласили стать частью фешен-мероприятия. Муцениеце дефилировала в стильных нарядах в конюшне, в окружении жеребцов.
"Друзья, я тут тряхнула стариной и вспомнила свое модельное прошлое", – написала Агата в личном микроблоге. Муцениеце намекнула, что попасть на подиум ей помог статус звезды сериалов. "Пришлось стать актрисой и блогером. Как говорится, кто ищет, тот..." – добавила она.
Напомним, в середине минувшего лета Агата Муцениеце развелась с коллегой по цеху Павлом Прилучным. В этих отношениях актриса была девять лет. У Агаты и Павла двое детей.
После расставания с мужем Муцениеце активно занялась карьерой. Актриса открыла собственное ютуб-шоу. В рамках проекта Агата берет интервью у других знаменитостей. Не так давно на экраны вышел сериал "Тобол", где артистке досталась одна из ролей. Сейчас знаменитость снимается в сериале "Крюк". Партнером Агаты Муцениеце по теленовелле стал Юрий Колокольников, игравший в "Игре престолов".
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Умер котик Чернышка ...
Кому на Руси жить хорошо?
Путин - нелегитимный президент
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Вы за Байдена или за Трампа?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Инструктор по вождению предложил кекс
Достали уже своим нытьем
Вышла замуж начала толстеть