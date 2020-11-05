Исполнила давнюю мечту: разведенка Муцениеце тряхнула стариной среди жеребцов

Звезда отечественных сериалов исполнила давнюю мечту. Агата Муцениеце призналась, что путь к исполнению грез оказался непростым.

По словам артистки, она всегда хотела участвовать в фешен-показах мировых брендов. К сожалению, известные модные дома никогда не приглашали Агату Муцениеце пройтись по подиуму. Артистке отказывали из-за неподходящего роста.

Наконец светила модной индустрии заметили Агату. Девушку пригласили стать частью фешен-мероприятия. Муцениеце дефилировала в стильных нарядах в конюшне, в окружении жеребцов.

"Друзья, я тут тряхнула стариной и вспомнила свое модельное прошлое", – написала Агата в личном микроблоге. Муцениеце намекнула, что попасть на подиум ей помог статус звезды сериалов. "Пришлось стать актрисой и блогером. Как говорится, кто ищет, тот..." – добавила она.

Напомним, в середине минувшего лета Агата Муцениеце развелась с коллегой по цеху Павлом Прилучным. В этих отношениях актриса была девять лет. У Агаты и Павла двое детей.

После расставания с мужем Муцениеце активно занялась карьерой. Актриса открыла собственное ютуб-шоу. В рамках проекта Агата берет интервью у других знаменитостей. Не так давно на экраны вышел сериал "Тобол", где артистке досталась одна из ролей. Сейчас знаменитость снимается в сериале "Крюк". Партнером Агаты Муцениеце по теленовелле стал Юрий Колокольников, игравший в "Игре престолов".