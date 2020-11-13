Должен был родиться дамой: Верник обнародовал любопытный факт своего прошлого

Верник стал гостем шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Актер представил зрителям свежий сериал со своим участием "Псих". Проект снял режиссер Федор Бондарчук. Сценарий к картине написала актриса Паулина Андреева.
По словам Игоря Верника, в сериале он играет мужчину, которому потребовалась помощь психотерапевта. Интересно, что в начале карьеры артисту уже доводилось играть героя, который был связан с психиатрией.
В 1989 году молодому Игорю Вернику доверили роль в постановке по пьесе Славомира Мрожека "Портрет". На сцене МХТ артист играл мозгоправа, который переодевается в женщину.
"На мне была комбинация, на мне был белый халатик. Первые пять-семь минут никто из зрителей вообще не понимал, что это мужчина", – сообщила любопытный факт из прошлого звезда "Психа".
Верник похвастался, что является единственным представителем сильной половины человечества, которого гримировали на женской стороне художественного театра. Тогда специалисты по гриму осыпали Верника комплиментами, отмечая, что тот должен был родиться дамой.
"И в программке было написано: И. Верник. И все думали: может, Ирина? Или Изольда Верник?" – с улыбкой поведал артист.
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