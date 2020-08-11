Павел Деревянко разбогател после выхода сериала "Домашний арест"

Павел Деревянко признался, что участие в проекте Семена Слепакова увеличило его доход в полтора раза. Сериал "Домашний арест" стал новым витком в карьере артиста.

По словам Павла Деревянко, на съемки в комедийной теленовелле он согласился не сразу. Он не был уверен, что роль достойная. Продюсеру и сценаристу сериала "Домашний арест" Семену Слепакову удалось уговорить актера.

Артист не скрывает, что на этапе создания никто не думал о том, что картина "выстрелит". Благодаря роли в теленовелле Павел стал высокооплачиваемым артистом. Его гонорар увеличился в полтора раза. Знаменитость уверена: рост его дохода связан с количеством предложений, которые посыпались после "Домашнего ареста".

Деревянко рассказал, что все заработанное тратит на семью. Павел обеспечивает жену, детей, помогает матери и брату, которые живут в Таганроге. Для близких актер строит дом на берегу Миусского лимана.

Делать карьеру за рубежом звезда сериала "Домашний арест" пока не собирается. К слову, Павел снялся в иностранной картине, но неуспешно.

"У меня раньше были амбиции. Хотелось покорять Голливуд. Я ездил в Америку, учился английскому специально. Но после одного случая я перестал хотеть в Голливуд. Как отрезало. Это были съемки фильма "Кровавая леди Батори". Это были наши деньги. Продакшен наполовину американский, частично английский и румынский. Мы снимали в Румынии, в замке. Все было круто. В главной роли была Света Ходченкова, все остальные артисты были иностранцы. Мне предложили роль. Интересный образ: человек со шрамом, средневековый инспектор. Думал, английский подтяну. Но я ничего не понимал, что они говорили. Я обломался по этому поводу. У меня был стресс. Меня в итоге переозвучили. Если у тебя нет языка чистого, свободного, то *** тебе там делать", – высказался Деревянко.