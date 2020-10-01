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Сериалы
Самбурская сцепилась с раскритиковавшим ее грудь школьником

Самбурская сцепилась с раскритиковавшим ее грудь школьником

Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы звезды сериала "Интерны" Настасьи Самбурской вызвали жаркие споры. В какой-то момент к обсуждению подключилась сама актриса.
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Артистка не церемонится с подписчиками личного микроблога. Настасья Самбурская всегда отвечает комментаторам, обижающим ее. Иногда звезда сериала "Универ" откровенно грубит пользователям Сети. Давние поклонники к такому поведению актрисы уже привыкли и не осуждают ее.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

На этот раз Настасья Самбурская подключилась к обсуждению свежего снимка, который сама же и опубликовала. В кадре знаменитость позирует у окна. Звезда сериала "Универ" облачена в кружевной корсет. Наряд, который, как показалось, является элементом нижнего белья, подчеркивает пышную грудь артистки.

Большинство подписчиков пришли от внешнего вида знаменитости в восторг. Однако были и те, кто критиковал Настасью Самбурскую. Завистники отмечали, что у звезды "Универа" несимметричный бюст. "Мне кажется или одна больше другой? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – прицепился к актрисе обыватель.

Артистка не стала медлить с реакцией. "Скажи пожалуйста, а у тебя 🥚🥚 идеально одинаковые? 🤔", – сцепилась с подписчиком она.

Более того, Настасья Самбурская изучила профиль обидчика. Звезда выяснила, что имеет дело с подростком. "Ты вообще школьник, что тебе тут заметно?! Иди геометрию учи в учебнике, а не по сиськам у теток взрослых. Вырастешь, еще и не такого повидаешь 😂", – посмеялась над пользователем Сети звезда "Универа".

Автор: 1 октября 2020, 17:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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