Путин принял отставку свердловского губернатора

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в связи с его заявлением об отставке, передает РИА Новости. До вступления в должность лица, избранного губернатором, он будет временно исполнять обязанности главы региона. Указ вступает в силу со дня его подписания.