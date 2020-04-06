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Lifestyle

Соцсети помогут спастись от кризиса

Фото: pixabay.com
Режим изоляции оставил всем нам одну нить связи со внешним миром – интернет. Даже те пользователи, которые ранее не слишком активно пользовались соцсетями, хлынули туда огромным потоком. 
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На фоне абсолютной блокады оффлайн-бизнеса, отсутствия развлечений за пределами дома, да и простой возможности выйти погулять, люди жаждут снова чувствовать, что они проживают жизнь, прогнать от себя ощущение отгороженности от мира. Поэтому соцсети стали для многих едва ли не единственным видом развлечения. И апрель 2020 года можно назвать окном возможностей для тех, кто хочет развивать свой канал в Instagram или выйти в онлайн.

Как сделать свой контент интересным пользователю и поймать волну, "Дни.ру" рассказала владелица смм-агентства Prince Agency Юлия Принц.

Всем бегут – и мы бежим

Как качественно нарастить базу своих подписчиков Инстаграм, когда одномоментно то же самое начали делать несколько сотен тысяч других блогеров?

Изоляция – отличное время для проведения прямых эфиров. Это возможность для ваших подписчиков наконец-то получить заветное общение с вами. Люди хотят смотреть прямые эфиры, быть вовлеченными в события за пределами своего дома и потреблять контент там, где они привыкли это делать, не выходя за пределы площадки излюбленной социальной сети. Но есть нюанс. В период самоизоляции проведение эфиров стало массовым, а их наполнение – скучным, однообразным и абсолютно на одну и ту же тему. Такой контент надоест пользователям уже на вторую неделю карантина. Используйте этот инструмент, но используйте эффективно: ищите неизбитые темы и приглашайте участвовать действительно интересных людей, способных дать вашим подписчикам реальную пользу.

Фото: pixabay.com

Если вы хотите быть лидером мнений – объединяйтесь с другими лидерами мнений. Как я упоминала выше, прямые эфиры можно вести совместно с другими блогерами, параллельно обмениваясь подписчиками и являясь вкладом в развитие блогов друг друга. И это только один формат взаимодействия из, как минимум, пол сотни возможных. Если вы еще не устраиваете подобные коллаборации – немедленно займитесь этим. Чем больше таких объединений вы сделаете сейчас, тем с большим количеством подписчиков ваш канал выйдет из месяца изоляции.

В рамках кризиса пользователи соцсетей с большей отдачей реагируют на всевозможные розыгрыши призов и акции. В ожидании розыгрыша, подписчики будут активно следить за вашим каналом, тем самым увеличивая его вовлеченность.

Социальные сети – это место совершенной конкуренции. Оригинальный, интересный, творческий контент найдет свою целевую аудиторию, а однотипный, сделанный под копирку – утонет в море себе подобных. Поэтому помните, что вдохновение и уникальность, особенно в период, когда каждый норовит показать себя миру, должны стать основой каждого вашего поста.

Откройте для себя ТikТоk. Эта сеть стремительно набирает популярность, а набрать подписчиков в ней сейчас так же легко, как в Instagram пять лет назад. При этом вы можете "переливать" обретенную в TikTok подписную базу на вашу Instagram-страничку и расти вдвое быстрее конкурентов.

Время продаж

Блогеры, испытывающие в период кризиса и самоизоляции максимальный подъем – это те, кто давно развивал свои блоги в нишах онлайн-образования, саморазвития и психологии. Те, кто давно создал, продвигал и привлекал людей на свои оригинальные онлайн-продукты: консультации, курсы и тренинги.

Большое количество потенциальных клиентов в соцсетях может породить обманчивое впечатление, что они готовы покупать абсолютно любой продукт, не глядя. Но помните, впечатление обманчиво: люди, окруженные со всех сторон либо проверенными временем, либо бесплатными источниками информации, не будут покупать продукт у незнакомца. Если вы пока обладаете небольшой подписной базой, а курсы/тренинги никогда прежде не делали, не спешите создавать онлайн-марафон "как у Елены Б., она ж на нем много зарабатывает, я тоже так смогу". Сделайте небольшой бесплатный продукт и привлекайте новую аудиторию. Не стремитесь при таких исходных данных заработать побольше здесь и сейчас, утепляйте аудиторию и создавайте базу потенциальных клиентов, которую в дальнейшем можно будет монетизировать самыми разными способами.

Фото: pixabay.com

Беженцы из реальности

Существует множество вариантов, как бизнес-систему можно переформатировать под антикризисный формат. В Америке недавно произошел интересный случай подобной адаптации: на карантин закрылся стриптиз-бар. Владелец, понимая, что у него не будет ни одного клиента неделями, а то и месяцами, переориентировал свой бизнес на доставку еды танцовщицами. И не прогадал. История получила огромный охват от СМИ, а бизнес – новые продажи.

В период кризиса выживут те, кто способен быстро и эффективно изменить формат своей работы, адаптируясь под клиентов и их предпочтения. В том числе, предпочтения по присутствию в определенной социальной сети. Если раньше мы слышали только разговоры о том, что настанет время полной онлайн-коммерции, то сейчас мы уже в том моменте, когда клиент “с улицы” не придет. Физически не сможет.

Фото: pixabay.com

Для того, чтобы качественно перевести свой бизнес в Интернет, нужно несколько правил:

  • Переформатируйте свой продукт под онлайн-формат. Да, объективно не у всех это получится в полной мере. Нейрохирург не сможет провести операцию в Zoom, а строитель не построит дом по Skype. Но провести консультацию и дать рекомендации пациенту в режиме онлайн для нейрохирурга абсолютно реально. Ищите новые форматы. Ищите, пока не найдете. И не сдавайтесь раньше времени. В то время, как одни представители event-сферы говорят о том, что ниша умерла, другие проводят онлайн-праздники и квесты, или организовывают доставку еды танцовщицами.
  • Первый пункт нужно сделать быстро. Очень быстро. Вряд ли нужно лишний раз говорить, чем для бизнеса грозит даже день простоя. Но есть и еще одна причина: те, кто придет в онлайн первыми, снимут все сливки, а последним останется конкурентная борьба и очень дорогой трафик.
  • Когда у вас появился новый формат онлайн-продукта, вы смело можете начинать продавать его в социальных сетях. Если страница вашего бизнеса в Instagram уже существует, разумеется, используйте ее для анонсов и рекламных запусков. Если же в социальных сетях вас еще нет – что ж, более удачного момента для создания и упаковки странички у вас не будет. Помните: пользователь должен кристально ясно понимать, что вы продаете, как это купить и какие преимущества у вашего продукта перед конкурентными предложениями.
  • Вся ваша имеющаяся база клиентов должна узнать о том, что у вас появился новый функционал. Используйте все средства, анонсов в уже имеющейся социальной сети не всегда может быть достаточно. Пускайте в ход все виды рассылок, обзвоны и официальную рекламу по базе.
  • Привлекайте новый трафик. Всеми возможными способами. Коллаборируйте с лидерами мнений. Привлекайте амбассадоров бренда, создавайте продукты в партнерстве. В период кризиса множество блогеров находятся в поиске новых продуктов и новых способов заработка, имея при этом многотысячную аудиторию, которая им доверяет. Эта аудитория может стать вашей. И, конечно, ни в коем случае не забывайте про официальную рекламу. Часто она спасает даже тогда, когда ничто другое уже не спасет.

Как вымирают динозавры и рождаются звезды

Много лет все говорили о том, что будущее за интернетом. Но все равно, огромное количество компаний медленно перестраивалось под онлайн-формат, относясь к нему, по большей мере, как к источнику дополнительной прибыли. В интернете нужно было отметиться "для галочки", а страница бренда в соцсетях была похожа на его посольство в большой неведомой стране.

Мода на раскрутку своей собственной странички шагает по стране уже довольно долго, многие задумывались о превращении своей личности в бренд. Но все равно, единицы сделали свой блог чем-то большим, чем просто дневник "для друзей". И вот. Наступило то самое “интернет-будущее”, о котором все знали и говорили. Но все равно, для многих оно стало неожиданным, как снег зимой для коммунальщиков. В результате даже те, кто упорно ограждался от интернета, считая, что его бизнес так не работает и те, кто смотрел на работу с соцсетями с пренебрежением, вынуждены столкнуться и принять факт того, что без онлайна выжить сейчас будет крайне сложно.

Интернет и социальные сети – это не хаос и точно уже давно не баловство для школьников. Это море возможностей, многие из которых могут усилить вас или ваш бизнес, а многие – спасти в нелегкие времена. Создать свой бренд, сделать себя брендом. Все это реально, если понимать механизм и последовательность своих действий. Начинайте развиваться в онлайн прямо сейчас, ведь интернет-будущее уже наступило, и вы рискуете остаться в стороне.

6 апреля 2020, 17:12

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