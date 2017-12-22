Три ресторана для встречи Нового года

Нет желания и сил готовить стол для домашнего банкета? Тогда самое время выбрать семейный ресторан, чтобы встретить главную ночь года.

Сказки от "АндерСона"

В все семейные кафе "АндерСон" в декабре и январе Дедушка Мороз обещал прийти аж 50 раз. И столько же раз гости заведения смогут получить от него бесплатные подарки и шепнуть на ушко свое тайное желание. Праздничную атмосферу дополнит спонтанный флэшмоб "Новогодний звездопад". Наслаждаясь обедом или ужином в любом кафе "АндерСон", вы внезапно можете поймать свою новогоднюю звезду.

Гостей "АндерСона" ждут также удивительные волшебные новогодние истории. Главная премьера – "Чудеса со сНежностью": снежный Ангел и маленькая Рождественская Звездочка вместе с детьми ищут чемодан со звездной пылью, чтобы с ее помощью оторваться от земли и, путешествуя по Млечному Пути, загадать желание. Для детей 4-6 лет. Стоимость билета от 2000 до 2500 руб.

Вместе с профессором Снежновым и его напарницей Снежинкой дети побывают на "Секретной Службе снега", узнают, как на фабрике в далекой волшебной стране производят снежинки, и спасут Новый год от отсутствия пушистого снега. Стоимость билета 2200 руб. Детям 4-10 лет понравится и сказочная история об "Охотниках за сновидениями". Здесь будут и загадочный театр теней, и мастер-класс по изготовлению магического прибора – ловца снов, и снежная буря из пуха и перьев. Стоимость билета 2200 руб. А еще спешите побывать на зимнем спектакле "Сон и Соня" – это волшебная сказка про мечты и исполнение желаний. Стоимость билетов 1500 руб.

На особом месте – предложение провести в "АндерСоне" новогоднюю ночь. В 22 часа гостей встретят у входа снежные ангелы, спустившиеся с облаков. Пока будут собираться все участники вечера, можно будет сделать в зале семейные фото на фоне сказочного неба, утопая ногами в мягких облаках и покачиваясь на руках у дядюшки Месяца, или поднявшись по деревянной лестнице, достать руками до звезд.

Вечер продолжится уютными посиделками на веранде с горячим чаем и глинтвейном. Профессиональный астролог расскажет о звездных подарках и сюрпризах. Состоится мастер-класс по изготовлению елочного украшения – звезды и авторской пинаты в форме первой буквы вашего имени. Потом будет встреча с обаятельными собаками хаски.

В игровой комнате для детей будут установлены разноцветные вигвамы, где можно валяться, смотреть мультики, танцевать, разглядывать звезды и устраивать световые представления.

В полночь настанет время для настоящего волшебства. Появятся Дед Мороз и его очаровательная спутница – первая новогодняя Звезда. Гостей ждут розыгрыши подарков, выступления артистов, дискотека и вкусный праздничный ужин. В первые же минуты Нового года в ночное небо запустят светящиеся воздушные шары, которые унесут ввысь загаданные желания и мечты.

Стоимость билетов в основном зале – взрослый 15000 рублей, каминный зал – 10000 рублей. Стоимость детского билета – 5000 рублей. Дети до 5 лет – бесплатно.

По традиции интерьеры всех семейных кафе к Новому году украшены имбирным печеньем и леденцами, на витринах представлена лимитированная линейка праздничных десертов, больших подарочных пряников в виде елок, домиков, человечков – от 590 рублей, новогодние кейк-попсы – 140 рублей, марципановые игрушки в виде снеговиков и собачек – 490 рублей, наборы леденцов – 180 рублей и впервые в этом году – специальный рождественский кекс за 420 рублей и съедобный набор елочных украшений – 420 рублей.

Билеты на все новогодние сказочные мероприятия можно приобрести в любом "АндерСоне".

Праздник души в ресторане "Пражечка"

Если миллион дел и забот не позволяют вам на Новый год отправиться за границу или за город, устройте себе праздник души в уютном московском ресторане "Пражечка"!

Под Новый год здесь "опадают" гирлянды желтых листьев, и на их место приходят красные ленты, ветки ели и зимние ягоды, создавая атмосферу новогоднего и рождественского праздника. Со сменой оформления появляются и новые сезонные блюда.

Придя с холодной улицы можно согреться горячим ароматным глинтвейном или облепиховым напитком. Зимний торжественный стол "Пражечки" традиционно украшают гусь и молочный поросенок, а для ценителей русских традиций есть холодец и сельдь под шубой. "Пражечка" располагает тремя просторными банкетным и одним камерным каминным залами. В ресторане есть место и для организации корпоративов, и для уютных семейных торжеств, и для детских праздников. Для маленьких гостей предусмотрено вкусное и забавное меню. В "Пражечке" очень уютно: стены расписаны вручную по эскизам чешских иллюстраторов начала ХХ века, а большие пивные чаны с гравировкой словно переносят посетителей в пивоваренный цех тех времен.

Каждый четверг и пятницу в "Пражечке" звучит живая музыка. По четвергам залы наполняют звуки традиционной и классической акустической музыки, а по пятницам – танцевальные мотивы от известных московских кавер-групп.

Атмосфера непринужденного общения и национальный колорит делают пивной бар и ресторан "Пражечка" идеальным местом отдыха для любителей посидеть в хорошей компании за доброй кружкой вкусного холодного пива. Здесь можно встретиться с друзьями, отметить семейный праздник или поболеть за любимую футбольную команду на большом экране.

Прямые поставки пива из Чехии и Германии гарантируют свежесть и отменный вкус, а расторопные официанты не заставят долго ждать заказ, ведь в пивном баре ресторана наливают 12 кружек в минуту! Каждый найдет здесь напиток на свой вкус: темное, светлое, нефильтрованное, безалкогольное.

Основное пространство ресторана "Пражечка" – большой зал, где расположены четыре телевизора, проектор, аудиооборудование, сцена. Сюда же можно пригласить диджея или музыкальную группу. В вип-зале (для 15-35 человек) есть большой телевизор и возможность воспроизведения фоновой музыки со своей флешки. В каминном зале (для 8-15 человек) есть телевизор и аудиоаппаратура, но можно заказать оборудование для караоке.

Ночь без запретов в Scenario Cafe

В новогоднюю ночь Scenario Cafe преобразится. В 22:30 31 декабря гости заведения окажутся в самом центре безудержного веселья, искрометного юмора, зажигательных танцев, джаза и блистательного вокала.

Каждый присутствующий волшебным образом перенесется в лучшие jazz-клубы и кабаре Европы, в том числе Moulin Rouge, знаменитые кабаре Чикаго, берлинский Friedrichstadtpalast. Их обстановка, дух и неповторимый стиль воссозданы абсолютно точно.

В течение всего вечера можно будет наслаждаться живой музыкой в исполнении лучших артистов. На вечеринку приедут звезды популярных столичных мюзиклов, артисты театра и кино Марина Лисовец и Роман Шумилов, бриллианты шоу "Голос" и резиденты Scenario. Гостей ждут подарки и призы, среди которых сертификат на путешествие в любую страну Европы на двоих.