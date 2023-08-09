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Среда 9 августа

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В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе

В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе
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Утром 9 августа на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Причиной стало несоблюдение норм безопасности хранения пиротехники на складе, помещение под который частная компания арендовала у завода.

От взрыва пострадали дома и другие здания, находящиеся в непосредственной близости от объекта. В результате случившегося погибли 56 человек. Более половины находятся в реанимации.

На территории Сергиево-Посадскго округа введен режим ЧС. Отмечается, что эта мера принята, чтобы защитить граждан, имущество и окружающую среду. Введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.

9 августа 2023, 23:36
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА "Новости"✓ Надежный источник

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