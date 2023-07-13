Московский студент умер, нырнув в фонтан

В Москве молодой человек решил искупаться в фонтане в районе Щукино. Инцидент произошел ночью 10 июля. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

20-летний студент вместе с 18-летней сестрой катались на велосипедах. Парень решил освежиться, нырнул в фонтан, но ему стало плохо. На помощь прибежали прохожие, вызвали скорою помощь. Однако, как сообщают "Вести Подмосковья", медики уже не могли помочь парню.

По предварительным данным, студента ударило током. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Пятого канала.