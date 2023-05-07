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Воскресенье 7 мая

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Полицейского поймали на взятке коньяком

Полицейского поймали на взятке коньяком
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Очередной коррупционный скандал произошел в городе Невинномысск, Ставропольского края. Там обнаружен случай получения взятки сотрудниками МВД в виде коньяка и денежных средств.

По версии следствия, одна из сотрудниц, занимавшая должность заместителя начальника отдела дознания Ольга Коротких, пыталась добиться продвижения по службе. Для достижения своих корыстных целей, Ольга передала своему коллеге – Виктору Туманьянцу, замруководителя по охране общественного порядка, бутылку коньяка стоимостью 790 рублей и 10 тысяч рублей кэша.

Сейчас оба замначальника находятся под следствием и они отрицают любое участие в данном инциденте. Однако, по данным следствия, сейчас идет служебная проверка и в скором времени будет открыто уголовное дело по статье "Получение взятки". В соответствии с действующим законодательством, максимальный срок наказания в таком случае может составлять до трех лет лишения свободы.

7 мая 2023, 12:09
Фото: Дни.ру
телеграм-канал Shot• Требует проверки

Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео

Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео
В результате обрушения карусели в одном из парков аттракционов в Оренбурге пострадали 15 человек. Известная под названием "Цепочка" карусель, установленная в одном из парков развлечения в Оренбурге, сложилась в один момент прямо вовремя работы, когда на ней катались люди.

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина
В Сети появились первые кадры с места покушения на русского писателя Захара Прилепина. Утром 6 мая Захар Прилепин со своей дочерью в сопровождении охранника по имени Александр Шубин ехали на встречу с семьей русского писателя в деревне в окрестностях города Бор поблизости от Нижнего Новгорода.

В машине Захара Прилепина ехала его дочь

В машине Захара Прилепина ехала его дочь
Поступает новая информация про покушение на русского писателя. Согласно последним данным, автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвался в окрестностях города Бор, расположенного по соседству с Нижним Новгородом.

В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина

В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина
Утром 6 мая в СМИ появилась информация: недалеко от Нижнего Новгорода взорвался автомобиль русского писателя Захара Прилепина. Согласно последним данным, причиной взрыва автомобиля Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, стало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля.

Смерть на свидании: как разводной мост стал причиной гибели молодой девушки

Смерть на свидании: как разводной мост стал причиной гибели молодой девушки
В Санкт-Петербурге на романтическом свидании погибла молодая девушка. Как выяснилось, причиной трагедии стал разведенный мост.

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