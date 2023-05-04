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Четверг 4 мая

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Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры

Жительница Красноярска заказала убийство дочери ради квартиры
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Убийство предотвратили.

В отношении жительницы Красноярска возбудили дело об организации заказного убийства. Женщина, по данным RT, хотела избавиться от дочери, чтобы стать единственной владелицей квартиры.

О своем намерении подозреваемая рассказала знакомому. После чего он нашел ей исполнителя, которому она пообещала 80 тысяч рублей за убийство. Как сообщает телеканал "360", действующий под контролем полиции исполнитель инсценировал убийство и предоставил заказчице в качестве доказательств сумку дочери.

Помимо этого, жительницу Красноярска подозревают в намерении таким же способом избавиться от сына. Женщину задержали при передаче денег, сообщает URA.RU.

4 мая 2023, 08:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Главное управление МВД по Красноярскому краю✓ Надежный источник

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