"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя

Животное скончалось через 10 дней.

Зоозащитники обратились в полицию Ленобласти из-за страшной гибели собаки. По соцсетям разлетелись кадры не для слабонервных, на которых запечатлен момент, как человек на внедорожнике переехал пса на заправке, а после спокойно покинул место. Общественники уверены, что мужчина осознавал, что делает.

Как выяснилось, погибшего пса местные хорошо знали. Он жил в Охтинском Раздолье больше 13 лет и часто приходил на ту самую заправку, где его подкармливали сосисками. Однако 5 апреля его вылазка за обедом закончилась госпитализацией. За жизнь несчастной собаки врачи боролись больше недели, однако спустя десять дней она умера.

Теперь неравнодушные требуют наказать водителя, а для этого написали заявление и объявили поиск свидетелей.

"Сбил специально и скрылся", – рассказывают свою версию зоозащитники.

Журналисты тем временем связались с героем видео. По его словам, о том, что под колесами автомобиля погиб пес, он узнал из СМИ. К животным, говорит водитель, он всегда относился хорошо и точно не планировал целенаправленно сбивать собаку.

Однако на опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения запечатлен момент, как мужчина проходит мимо пса, стоявшего прямо у его внедорожника. Более того, довольно продолжительное время он сидел в машине, а потом нажал на газ и проехал по псу, от чего автомобиль даже слегка подпрыгнул. Поэтому не до конца понятно, как водитель не заметил животное.