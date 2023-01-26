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Происшествия
В Хабаровском крае женщина насмерть замерзла по пути на работу

В Хабаровском крае женщина насмерть замерзла по пути на работу

Холода стоят страшные!
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В Хабаровский край пришли аномальные холода. Температура воздуха местами опустилась до минус 50 градусов по Цельсию.

Двое мужчин и две женщины направились на рабочую базу через лиман на снегоходе, так как других вариантов добраться до места не было. В этом месте Николаевского района это единственный вариант, сообщают "Вести Подмосковья".

Однако почти сразу после выезда они попали в снежную бурю и заблудились. И только через два дня работники смогли добраться до острова Чкалова, правда, по данным "Царьграда", в неполном составе. Одна женщина погибла. Двоих выживших доставили в реанимацию, а третьего отправили на амбулаторное лечение, сообщает "Радио 1".


Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2023, 12:30 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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