Умер последний король Греции Константин II

Скончался последний король Греции Константин II. Уточняется, что он умер в возрасте 82 лет.
По информации телеканала "360", причиной стал инсульт. Стоит отметить, что в декабре прошлого года врачи выявили у Константина II пневмонию и отек легких.
Скончался последний король Греции Константин II. Уточняется, что он умер в возрасте 82 лет.
По информации телеканала "360", причиной стал инсульт. Стоит отметить, что в декабре прошлого года врачи выявили у Константина II пневмонию и отек легких.
Народ в шоке
Души не чает
Сложная ситуация
Все ради себя