Во дворе дома в Екатеринбурге нашли труп мужчины

В Екатеринбурге в ночь на 29 сентября во дворе дома на улице Чайковского обнаружили труп мужчины. По данным очевидцев, он выпал из окна.
Как сообщает URA.RU, на место быстро приехали спецслужбы. Причины случившегося устанавливаются.
В Екатеринбурге в ночь на 29 сентября во дворе дома на улице Чайковского обнаружили труп мужчины. По данным очевидцев, он выпал из окна.
Как сообщает URA.RU, на место быстро приехали спецслужбы. Причины случившегося устанавливаются.
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