На юге Москвы жителей дома эвакуировали из-за задымления в подъезде

В одном из подъездов дома в московском районе Бирюлево Восточное произошло задымление. Из-за случившегося пришлось эвакуировать жителей.
По данным телеканала "360", на месте работают пожарные. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В одном из подъездов дома в московском районе Бирюлево Восточное произошло задымление. Из-за случившегося пришлось эвакуировать жителей.
По данным телеканала "360", на месте работают пожарные. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Это неспроста
Неловко получилось
Так и знали!
Развела грязь