Умер танцор Валентин Захаров

Скончался заслуженный артист РСФСР танцор Валентин Захаров. По данным RT, причины смерти артиста не называются.
Стоит отметить, что Захаров состоял в хоре на протяжении 40 лет. Ранее сообщалось о смерти композитора Сергея Кузнецова.
Скончался заслуженный артист РСФСР танцор Валентин Захаров. По данным RT, причины смерти артиста не называются.
Стоит отметить, что Захаров состоял в хоре на протяжении 40 лет. Ранее сообщалось о смерти композитора Сергея Кузнецова.
Очень изменился
Хирург рассказал
Хорошо живет!
Живи как хочешь