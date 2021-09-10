В Москве пенсионерка и ее внучка умерли после отравления арбузом

Ужасающая история произошла в российской столице. Пресса распространяет данные о том, что пожилая женщина и ее внучка скончались после того, как отведали арбуз.

Семья приобрела ягоду в местном магазине. Уточняется, что плод попробовали 61-летняя женщина, ее дочь и внучка. Глава семейства по чудесному стечению обстоятельств не стал есть арбуз. После этого у троих гражданок появились симптомы отравления. Пожилую женщину и девочку спасти не удалось. Состояние 38-летней москвички стабилизировали, передает 5-tv.ru. Телеграм-канал "Baza" сообщает, что по факту случившего уже открыли уголовное делопроизводство.