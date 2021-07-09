В Новой Москве мигранты устроили массовую драку

Российская пресса сообщает об инциденте, который имел место в Новой Москве. По данным прессы, мигранты устроили массовую драку.
Причиной случившегося стал конфликт рабочих касательно оказываемых услуг. По факту произошедшего открыто уголовное делопроизводство. Некоторым из задержанных придется объяснить компетентным органам, на каких законных основаниях они пребывают на территории России.
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