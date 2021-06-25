В частной клинике в центре Москвы произошел пожар

В электрощитовой, расположенной в здании частного медцентра на Большой Полянке в центре Москвы, произошел пожар, передает телеканал "360". Причиной произошедшего называют короткое замыкание. По данным СМИ, помощь потребовалась двум пострадавшим.
В электрощитовой, расположенной в здании частного медцентра на Большой Полянке в центре Москвы, произошел пожар, передает телеканал "360". Причиной произошедшего называют короткое замыкание. По данным СМИ, помощь потребовалась двум пострадавшим.
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