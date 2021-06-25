В московском метро пассажир упал на пути

На одной из станций Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена на пути упал пассажир, передает РИА ФАН. О его состоянии ничего не говорится. Известно лишь, что интервалы движения поездов на участке пришлось увеличить.
На одной из станций Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена на пути упал пассажир, передает РИА ФАН. О его состоянии ничего не говорится. Известно лишь, что интервалы движения поездов на участке пришлось увеличить.
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