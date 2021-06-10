В Москве экстренно госпитализировали художника Шилова

Появились тревожные данные о состоянии здоровья российского художника Александра Шилова. Стало известно, что деятель искусства был госпитализирован в российской столице.
По данным телеграм-канала Mash, у Шилова коронавирус. Какое-то время художник лечился дома, но потом его состояние значительно ухудшилось.
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