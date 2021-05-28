Змея неизвестного вида атаковала людей в одном из дворов Москвы

Змея напала на людей в одном из дворов на востоке Москвы. По словам свидетелей, инцидент произошёл на Чусовской улице.
Пресмыкающееся заметили у дома №10 к1. Пока неизвестно, является ли рептилия ядовитой и к какому виду змей принадлежит, однако очевидцы утверждают, что она имеет оранжевый цвет кожи с черной крапинкой. На место происшествия выехали сотрудники столичного департамента природопользования, сообщает Пятый канал.
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