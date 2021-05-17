В московском общежитии зарезали коменданта

Охранник общежития в 3-м Очаковском переулке на западе Москвы обнаружил тело коменданта, передает сайт "Подмосковье сегодня". Погибшему перерезали горло, несколько раз пырнули его в спину. Стартовало расследование происшествие. По подозрению в совершении расправы задержан охранник.
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