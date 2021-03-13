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Боевики похитили 30 студентов в нигерийском штате Кадуна

Боевики похитили 30 студентов в нигерийском штате Кадуна

Местные власти сообщили, что студенты похищены из колледжа механизации лесного хозяйства на северо-западе Нигерии в четверг вечером. Это уже третий случай массового похищения людей из учебного заведения в этом году, пишет CNN.
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Об инциденте с учащимися колледжа сообщил первый комиссар штата Кадуна Министерства внутренней безопасности и внутренних дел Самуэль Аруван.

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«Военные успешно спасли 180 граждан: 42 студентки, восемь сотрудников и 130 студентов мужского пола. Около 30 студентов, как мужчин, так и женщин, еще предстоит найти», – заявил комиссар.

Однако существует и другая версия произошедшего. Журналисты пообщались со студентами, которым удалось избежать похищения. По версии учащихся, солдаты нигерийской армии прибыли на место после того, как бандиты вместе с заложниками покинули территорию учебного заведения.

Некоторым удалось спастись благодаря тому, что в общежитии колледжа был выключен свет. От бандитов учащиеся прятались под кроватями, а другие убежали в лес.

Сообщается, что представителям CNN не удалось связаться с комиссаром Самуэлем Аруваном, чтобы получить комментарий по поводу версии студентов.

В последнее время боевики все чаще похищают людей в Нигерии. Они требуют выкуп за похищенных граждан, что позволяет им обеспечивать свое финансирование.

Ранее высокопоставленные нигерийские военные предлагали привлечь специалистов российской «ЧВК Вагнера» к решению имеющихся проблем с безопасностью в стране. Россияне отлично проявили себя в борьбе с радикалами в Сирии, поэтому могут помочь местным вооруженным силам в борьбе с радикалами.

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Фото: David Oba/XinHua/Globalloolpress.com
Автор: 13 марта 2021, 13:12

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