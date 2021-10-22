Власти опровергли сообщения о падении лифта на западе Москвы

Ранее поступила информация об инциденте на улице Покрышкина, дом 3, корпус 2. Сообщалось, что в лифте находилось 10 человек, в том числе четыре ребенка. В ряде СМИ утверждалось, что причиной падения лифта стал обрыв троса.
Прокуратура Москвы начала проверку. Информация о падении лифта не подтвердилась.
"В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами", – сказано в заявлении надзорного ведомства.
Обрыва троса в лифте дома на улице Покрышкина не зафиксировано. Неисправностей не обнаружено.
В столичной прокуратуре отметили, что заявка об остановке лифта поступила в местную диспетчерскую 22 октября в 08:05 утра, а спустя восемь минут началось освобождение находящихся в кабине.
"Все пассажиры были оперативно освобождены, пострадавших нет", – цитирует РИА Новости заявление надзорного ведомства.
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