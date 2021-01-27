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В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января

В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Столичные правоохранители задержали третьего фигуранта дела о нападении на полицейских на незаконной акции 23 января. Сообщается, что мужчина приехал в Москву из Нижнего Новгорода и работает таксистом.
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Сейчас Евсина допрашивают. "По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), в столице задержан Евсин Валерий Александрович. Следственные органы в настоящее время его допрашивают", – сообщает ТАСС.

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В Москве после незаконного митинга возбудили четыре уголовных дела о насилии в отношении правоохранителей, о хулиганстве и перекрытии движения.

Накануне в столице задержали двух уроженцев Калмыкии. По версии следствия, один нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы во время митинга на Пушкинской площади, другой совершил наезд на правоохранителя в Пресненском районе.

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января.

"Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), сроком до 24 марта", – сообщили в пресс-службе суда.

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Автор: 27 января 2021, 10:26

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